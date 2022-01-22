Міністр Кулеба: Якщо Росія вторгнеться в Україну, відповідь буде дуже болісною

Конфлікт, який Росія розв’язала проти України, закінчиться лише тоді, коли Захід надішле Росії дуже простий сигнал: «Україна – це не просто держава, яку ми підтримуємо, це частина нашого світу, вона одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас». Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чим українці допомагають Путіну? Що загрожує РФ у разі можливого визнання так званих «ЛНР» та «ДНР»? Який сигнал Росії почули не лише у Вашингтоні, але й Пекіні? Чого чекати Україні від Мадридського саміту НАТО? І чи правим виявиться директор ЦРУ Бернс? Про це Дмитро Кулеба розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.