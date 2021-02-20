Майдан був початком війни з Росією: інтерв’ю з Оксаною Забужко

Лауреатка Шевченківської премії письменниця Оксана Забужко вважає, що Небесна сотня – це перші герої російсько-української війни. І Революція гідності зірвала маску з цієї самої війни, якби не Майдан, то Україна могла перетворитись на «федеральний округ» Російської Федерації. У дні 150-літнього ювілею Лесі Українки Забужко називає її письменницею першої величини і так щиро залюблена творчістю поетеси, що вважає «не було її, то не було би мене». Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки за радянської влади, в чому криється помста великої українки Януковичу і чи по зубах вона владі нинішній? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» Оксани Забужко для Радіо Свобода.