«Завдання Росії – розвалити Європу»: інтерв’ю із секретарем РНБО Олексієм Даніловим | Суботнє інтерв’ю

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Україна боронить Європу, в той час як Путін доволі активно просувається по вісі Пекін-Москва-Берлін. Він закидає країнам-партнерам, що вони не виконують свої обіцянки, натомість «7 років нас водять по «мінському процесу». Олексій Данілов каже, що не знає, хто така Ірина Круг, але якщо вона виступала з концертами в Криму, то в Києві – не буде. Чи є міжособистісним конфлікт Зеленського й Порошенка, чому РНБО не займається Портновим , а Україна купує російський бітум і що він думає про перехід на латиницю? Про це і більше секретар РНБО Олексій Данілов розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.