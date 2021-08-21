Ми виведемо Росію з Криму і Донбасу – Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія робила все впродовж останнього року, щоб «Кримська платформа» не відбулася, оскільки вони бачать в цій ініціативі реальну загрозу своєму пануванню в Криму. За його словами, «Кримська платформа» допоможе складати такі «комбінації, за яких Росія йтиме на поступки». На думку міністра, «Нормандський формат» потребує нового імпульсу і це ключове завдання на осінь . Міністр небагатослівний щодо програми візиту президента Зеленського до США, але говорить, що буде підписано угоду про співробітництво в оборонній сфері, на порядку денному візиту – й тема відродження українського флоту. Навіщо президент Зеленський летить в Каліфорнію, чому ситуація в Білорусі найближчим часом буде «гойдалкою», і як на Україну може вплинути ситуація в Афганістані? Про це в «Суботньому інтерв’ю» міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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