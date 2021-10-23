Ніхто не хоче, щоб Україна замерзала – Лана Зеркаль

Радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль каже, що заяви Володимира Путіна про те, що «вони виконують всі свої контракти – це блюзнірство і маніпуляція цифрами і фактами», а пропозиції щодо використання «Північного потоку-2» без сертифікації є дуже явним шантажем. Чи може Європейський Союз під тиском відступити від правил? Як Зеркаль оцінює пропозицію президента Зеленського щодо знижки на транспортування газу українською газотранспортною системою? Чого в цій пропозиції більше економіки чи політики? І чи буде тепло цієї зими в помешканнях українців? Про це і більше Лана Зеркаль розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.