Посол України в США про переговори Путіна і Байдена, можливий наступ Росії і американську зброю

Україна відчуває потужну і непохитну підтримку Сполучених Штатів Америки, заявляє надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, нормалізація відносин країн Заходу з Росією можлива лише за умови, якщо РФ змінить свою поведінку щодо України, припинить окупацію Криму, агресію на сході і гібридне втручання всередині країни. У чому полягатимуть санкції США у випадку нового вторгнення РФ на територію України? Яким чином може збільшуватись американська оборонна підтримка Україні? Як американські партнери сприйняли блокування результатів конкурсу з обрання керівника САП і чи застерігають щодо політичних переслідувань Петра Порошенка? Про це, а також про ювілей «Щедрика» , український супутник і багато іншого в «Суботньому інтерв’ю» Оксани Маркарової для Радіо Свобода.