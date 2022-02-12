Прем’єрка Литви: Європа готова до різкої відповіді Путіну

На Заході досі є ті, хто гадає, що Володимир Путін блефує. Насправді він може вторгнутися у суверенну державу посеред білого дня у 21-ому столітті. Це довело вторгнення Росії у Грузію у 2008 році та окупація Криму у 2014-ому. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте. Вона прибула до Києва на тлі безпрецедентної концентрації російських військ на кордоні з Україною, аби засвідчити підтримку Україні з боку Литви. Яку оборонну зброю Литва передасть Україні? Чому деякі країни блокують постачання зброї? Чи готова Литва до провокацій з боку Олександра Лукашенка?Чому Литва бойкотує Олімпіаду в Китаї? На ці та інші запитання Інґріда Шимоніте відповіла у програмі «Суботнє інтерв’ю».