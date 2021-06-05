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05 червня 2021, Київ 16:42
Події

Кличко про критику Зеленського, «підкилимні ігри», нові станції метро, затори і тарифи на транспорт

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що хтось хоче контролювати Київ, саме цим він пояснює масові обшуки в більшості комунальних підприємств столиці. Каже, що «не сильний у кулуарних іграх, інтригах, у «підкилимні ігри» не залажу». Чому президент Зеленський критикує поведінку Кличка? Чи звільниться столиця від заторів і свавілля в забудові? Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст і скільки чекати метро на Троєщину? Про це, а ще про тарифи на транспорт, плани знесення «хрущівок» – в «Суботньому інтерв’ю» Віталія Кличка Радіо Свобода.

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