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Юрій Вітренко: «Для Путіна газ – геополітична зброя»

Із добудовою «Північного потоку-2» для України програна битва, але не програна війна. Таку думку висловив в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, коментуючи угоду ФРН і США щодо газогону. За словами Вітренка, Київ співпрацює з німецькими та американськими партнерами, щоб допомогти їм зрозуміти, «в чому росіяни хочуть всіх надурити».

«Ми досягнемо того, що оператор «Північного потоку-2» не буде сертифікований. Бо ми зможемо довести, що оператор контролюється «Газпромом» і Путіним», – зазначив Вітренко. Він також повідомив, на яких умовах Київ готовий вести переговори з Москвою щодо продовження чинного контракту про транзит газу, чи виключається купівля російського блакитного палива для України і чи не опиниться під загрозою реверс?

Також Вітренко прокоментував закиди західних партнерів щодо процедури його призначення головою правління «Нафтогазу», обґрунтував свою критику Наглядової ради компанії та розповів про визначені нею нові премії топ-менеджменту.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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