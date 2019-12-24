Апеляційний суд Києва 24 грудня відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід для однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Її захист просив суд скасувати рішення попередньої інстанції – тримання під вартою два місяці на час розслідування справи. Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляв про наявне алібі в підозрюваної, а прокурори висловили сумнів. Після оголошення судового рішення група підтримки Юлії Кузьменко скандувала на адресу суддів: «Ганьба!»