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24 грудня 2019, Київ 20:52
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Справа Шеремета. Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко? (відео)

Справа Шеремета. Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко? (відео)
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Апеляційний суд Києва 24 грудня відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід для однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Її захист просив суд скасувати рішення попередньої інстанції – тримання під вартою два місяці на час розслідування справи. Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляв про наявне алібі в підозрюваної, а прокурори висловили сумнів. Після оголошення судового рішення група підтримки Юлії Кузьменко скандувала на адресу суддів: «Ганьба!»

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