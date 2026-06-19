Діра замість даху, дощі заливають. За рік у Києві не змогли перекрити багатоповерхівку після удару дрона

«Вода йде по вентиляції, по стінах. Все мокре, меблі вздуваються...»

Понад рік мешканці столичної дев’ятиповерхівки на Тичини – Дніпровський район Києва, пошкодженої внаслідок російського удару, живуть із величезною дірою в даху. Після останніх злив вода, за словами людей, дійшла вже до третього поверху. Ремонт будинку, на який з міського бюджету виділили сім мільйонів гривень, мав завершитися ще у травні. Але все зупинилося 1, 5 місяця тому.

Радіо Свобода побувало на місці, поговорило з людьми.

Чому досі не відновили дах, хоча гроші на це виділили?

Олександр показує, що відбувається із його помешканням. Каже, що оскільки ремонт почали – забрали тимчасове покриття – і зупинили, стало ще гірше.

«Видно на стелі, як заходить вода. На верхніх поверхах нічого немає. Вся вода йде по вентиляції, а також заходить якось по стінах. Стіни мокрі. Меблі здуваються. Жити в таких умовах: ні газу, ні світла – нічого немає. І зараз бачите, які дощі весною і на початку літа? Було оте тимчасове накриття з профнастилу, яке після скандалу встановили, то заливало трохи, але не так як зараз все одно. А тепер компанія, що виграла тендер, щоб робити ремонт, просто все нагорі відкрила, зробила ще гірше. І так залишили»

Ккомпанія, що виграла тендер, щоб робити ремонт, просто все нагорі відкрила, і так залишили

Помешкання Олександра розташоване на сьомому поверсі, тобто над нею лише одна квартира, в якій понад рік ніхто не проживає.

Власник залишив ключі сусідам, а ті дозволили журналістам Радіо Свобода зайти всередину.

Вода тут скрізь – на стінах, на стелі, на підлозі. Місцями навіть калюжі. У квартирі є будівельні матеріали, але самих робітників, які мали би встановлювати накриття, немає.

Інструменти розкидані по підлозі.

Мешканці будинку скаржаться:

«Тут повинні бути працівники від підрядника, тобто сьогодні робочий день, 12-а година – нікого немає. От тече оце все. Ми звертаємося вже скрізь, куди тільки можна. Нас просто кинули напризволяще»

Наразі ремонтні бригади протягом перших місяців 2026-го встигли лише розібрати покрівлю над дев’ятим поверхом. Почали також зміцнювати перекриття між восьмим і дев’ятим. А потім роботи призупинили.

У ніч на 23 березня 2025 року внаслідок падіння російського безпілотника на дах столичної багатоповерхівки у покрівлі утворилася діра. Квартира під нею вигоріла вщент. Півтора тижня після удару, доки мешканці не надали проблемі розголосу, діру в даху не латали. Весь перший під’їзд заливало водою. Згодом працівники ЖЕК встанови тимчасове накриття. Власники пошкоджених квартир навіть почали робити ремонти у помешканнях, аж раптом зі стелі знову потекла вода.

Хто відповідає за ремонт?

Тендер на проведення ремонтно-будівельних робіт за адресою Тичини, 3 місто оголосило наприкінці 2025-го.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro з грудня ремонтні роботи у будинку виконує компанія «ІБК «РЕНЕСАНСБУД».

Вказаний у підрядному договорі номер телефону – недійсний. Щоб дізнатися, з якої причини роботи на об’єкті призупинені, Радіо Свобода надіслало запит на вказану пошту. Протягом двох тижнів відповіді не отримали. Як тільки відповідь буде, редакція її опублікує.

Інших контактів, як і сайту в компанії немає.

У системі YouControl зазначено, що «ІБК «РЕНЕСАНСБУД» створили два роки тому зі статутним капіталом 50 тисяч гривень.

Підрядником, тобто компанією, яка обрала на тендері «ІБК «РЕНЕСАНСБУД» і підписала з нею договір, є «Житлоінвестбуд-УКБ» – комунальне підприємство, підпорядковане КМДА. Тож Радіо Свобода звернулося до них.

Ті своєю чергою на запит відповіли листом, де відразу зазначили: з міського бюджету на ремонт виділили сім мільйонів гривень, проте кошти наразі виконавцю робіт не надали. Виплатять за фактом завершення робіт. Роботи, кажуть, мають завершити у третьому кварталі цього року.

Тобто протягом липня – вересня. В той же час у підрядному договорі, який «Житлоінвестбуд-УКБ» та «ІБК «РЕНЕСАНСБУД» підписали пів року тому, завершення робіт прогнозували у травні 2026-го.

Причину зупинки будівельно-ремонтних робіт в компанії пов’язали з війною:

«Виробництво будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт ускладнюється через припинення виробничих процесів під час повітряних тривог та у зв’язку з нестачею фахових працівників будівельної галузі, значна кількість яких мобілізована на захист України»

Що кажуть мешканцям?

Мешканці будинку розповіли Радіо Свобода, що робітники, згортаючи діяльність наприкінці квітня, говорили, що нібито свою роботу завершили.

За офіційним поясненням ситуації власниця квартири на шостому поверсі – Олеся Чуркіна, звернулася до КМДА. На що отримала інформацію у листі, що мовляв усі роботи виконують за рахунок квартплати, а в будинку по ній велика заборгованість.

«Для ремонту покрівлі замовлено необхідний матеріал, ремонт покрівлі над даним під’їздом внесено до реєстру поточних ремонтів і буде виконуватись при наявності будматеріалів та при сприятливих погодних умовах. Одночасно нагадуємо, що заборгованість мешканців будинку за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.05.2026 року складає 1101772,19 гривень. Погашення заборгованості та своєчасна сплата за надані послуги давала б можливість якісніше та ефективніше утримувати ваш будинок»

Олеся каже, обійшла весь перший під’їзд, який і потерпає через дірку в стелі. Її сусіди, запевняють, боргів не мають.

«Я взагалі не розумію, як це пов’язано? Я питаю: чому нас топить? Де роботи? Мені розповідають про борг. Ну, я перепрошую, чому я маю жити в таких умовах, бо в когось десь борг?»

Тим часом вода по стінах дійшла вже до третього поверху.

Минулого тижня до жителів будинку приходив представник «Житлоінвестбуд-УКБ».

Як розповіла Радіо Свобода Ольга Кабачок – мешканка квартири на четвертому поверсі, представник підрядника запевнив, що з 10 червня робітники продовжать роботи. Проте станом на 19-е червня бригади так і не повернулися.

Під час останнього дзвінка, каже Кабачок, їй у компанії повідомили, що через брак спеціалістів ремонт та будівництво, можливо, доведеться консервувати.



