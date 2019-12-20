Десятки силовиків, 7 годин у «клітці» і гучна лайка. Відео сутичок з апеляційного суду

Представники поліції і Національної гвардії 20 грудня ввечері зайшли в будівлю Київського апеляційного суду, відтіснили людей, які зібралися на підтримку однієї із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, і вивели її з будівлі суду. У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі спошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала. Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали суду саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.