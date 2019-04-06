У Греції тривають сутички поліції із мігрантами (фоторепортаж)

У Греції сотні мігрантів знову намагалися прорватися до кордону з Північною Македонією. Біженці почали кидати у грецьких поліцейських каміння, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Декілька мігрантів, в тому числі діти, знепритомніли.



Більшість протестувальників походять з Сирії, Іраку та Афганістану. Вони не хочуть залишатися у Греції, а прагнуть прямувати далі – до заможніших європейських країн. У 2016 році балканські країни перекрили свої кордони, заблокувавши для біженців головний прохід до країн Центральної Європи. Грецька влада закликає біженців повертатися до центрів попереднього розміщення, йдеться у повідомленні Associated Press.



За словами грецької влади, сутички розпочалися вчора, 5 квітня, після неправдивого повідомлення в соціальних мережах про відкриття кордону з Північною Македонією. (фото Reuters)

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