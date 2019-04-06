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06 Квітень 2019, Київ 21:39
Фотогалереї

У Греції тривають сутички поліції із мігрантами (фоторепортаж)

У Греції сотні мігрантів знову намагалися прорватися до кордону з Північною Македонією. Біженці почали кидати у грецьких поліцейських каміння, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Декілька мігрантів, в тому числі діти, знепритомніли.

Більшість протестувальників походять з Сирії, Іраку та Афганістану. Вони не хочуть залишатися у Греції, а прагнуть прямувати далі – до заможніших європейських країн. У 2016 році балканські країни перекрили свої кордони, заблокувавши для біженців головний прохід до країн Центральної Європи. Грецька влада закликає біженців повертатися до центрів попереднього розміщення, йдеться у повідомленні Associated Press.

За словами грецької влади, сутички розпочалися вчора, 5 квітня, після неправдивого повідомлення в соціальних мережах про відкриття кордону з Північною Македонією. (фото Reuters)
Співробітники грецької поліції під час зіткнень біля табору &laquo;Діавата&raquo; на півночі Греції
1 Співробітники грецької поліції під час зіткнень біля табору «Діавата» на півночі Греції
Мігрант кидає камінь під час сутичок
2 Мігрант кидає камінь під час сутичок
Грецькі поліцейські розганяють групу мігрантів
3 Грецькі поліцейські розганяють групу мігрантів
Грецький поліцейський затримує мігранта під час сутичок
4 Грецький поліцейський затримує мігранта під час сутичок
Поліцейські затримують мігранта під час сутичок
5 Поліцейські затримують мігранта під час сутичок
Мігрант намагається відкинути ногами димову шашку
6 Мігрант намагається відкинути ногами димову шашку
Біженець намагається прикрити ковдрою димову шашку
7 Біженець намагається прикрити ковдрою димову шашку
Біженці, які хочуть перейти кордон з Північною Макаденією, стоять серед диму під час сутичок за межами табору &laquo;Діавата&raquo; на півночі Греції
8 Біженці, які хочуть перейти кордон з Північною Макаденією, стоять серед диму під час сутичок за межами табору «Діавата» на півночі Греції
Діти мігрантів дарують квіти співробітникам поліції біля табору &laquo;Діавата&raquo; на півночі Греції, де відбулися сутички.
9 Діти мігрантів дарують квіти співробітникам поліції біля табору «Діавата» на півночі Греції, де відбулися сутички.

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