Армія РФ готує новий плацдарм для наступу на сході?

- Захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області буде лише «обмеженим тактичним виграшем» Росії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Чому Росія так переможно звітує про Мар’їнку? Що відбувається в Авдіївці? Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що краще зберегти людей. Чи справді готується відхід з міста? Юрій Бутусов пише, що на Авдіївський напрямок почали надходити дрони від держави. Чи достатньо їх?
- Навряд чи Росія припинить війну у 2025 році, як нещодавно заявив очільник ГУР Кирило Буданов. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Юліан Рьопке - військовий оглядач німецького видання Bild. Нещодавно Рьопке опублікував нову мапу, яка демонструє плани Кремля до 2026 року захопити ще три українські міста. Чому у розвідок відрізняються дані про плани Путіна?
- Наслідки російського обстрілу вокзалу Херсона: репортаж.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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