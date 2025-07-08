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Політика

Нові атаки: чому Росія взялася за ТЦК? Удари розколюють суспільство?

Росія упродовж попередніх тижнів зробила кілька ударів у по ТЦК: Полтава, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг та Кременчук. У Сухопутних військах анонсували зміни у роботі центрів комплектування.

  • Як це вплине на процес мобілізації?
  • Які проблеми спричиняє?
  • Удари по ТЦК можуть зірвати мобілізацію?
  • У соцмережах знаходяться коментатори, які радіють таким ударам: «ІПСО» чи реальне ставлення?
  • Удари по ТЦК – нова тактика Росії?
  • Яка справжня мета таких атак?
  • Як захистити працівників і відвідувачів ТЦК?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:


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