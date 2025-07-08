Нові атаки: чому Росія взялася за ТЦК? Удари розколюють суспільство?

Росія упродовж попередніх тижнів зробила кілька ударів у по ТЦК: Полтава, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг та Кременчук. У Сухопутних військах анонсували зміни у роботі центрів комплектування.

Як це вплине на процес мобілізації?

Які проблеми спричиняє?

Удари по ТЦК можуть зірвати мобілізацію?

У соцмережах знаходяться коментатори, які радіють таким ударам: «ІПСО» чи реальне ставлення?

Удари по ТЦК – нова тактика Росії?

Яка справжня мета таких атак?

Як захистити працівників і відвідувачів ТЦК?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:



