Нові атаки: чому Росія взялася за ТЦК? Удари розколюють суспільство?

Росія упродовж попередніх тижнів зробила кілька ударів у по ТЦК: Полтава, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг та Кременчук. У Сухопутних військах анонсували зміни у роботі центрів комплектування.
- Як це вплине на процес мобілізації?
- Які проблеми спричиняє?
- Удари по ТЦК можуть зірвати мобілізацію?
- У соцмережах знаходяться коментатори, які радіють таким ударам: «ІПСО» чи реальне ставлення?
- Удари по ТЦК – нова тактика Росії?
- Яка справжня мета таких атак?
- Як захистити працівників і відвідувачів ТЦК?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
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