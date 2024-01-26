Авдіївка, нові бої, Іл-76. Кремль натякає на переговори?

- Російські війська готуються до боїв за Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити місто, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що армія РФ зосередилася на наступі на південному житловому районі Авдіївки. Чи справді група російських військових змогла пробратися на околиці міста? За твердженням джерел ВВС, російських військових помітили на вулицях Соборна, Чернишевського та Спортивна. Яка ситуація в місті та довкола: розповідає військовий з місця подій.
- У Раді безпеки ООН відбулося засідання щодо падіння Іл-76 - скликаному на вимогу Росії. Резолюцій за підсумками обговорення не ухвалювали. Заступниця генсекретаря ООН під час засідання Радбезу констатувала, що ООН не може встановити, чи були у літаку військовополонені. Як діяти родичам полонених, які побачили свої прізвища у списках прокремлівських медіа? Коментує Червоний Хрест.
- Тим часом агенція «Блумберг» пише, що Росія неофіційними каналами дала зрозуміти США, що готова до переговорів про припинення війни. «Блумберг» посилається на два джерела, близькі до Кремля. У Кремлі частину тез спростовують. Чи справді Путін шле сигнал про припинення війни?
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