Білорусь: Путін допоможе Лукашенку? | Свобода Live

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про допомогу Мінську в разі зовнішньої загрози. Лукашенко посилається на договір із Росією в рамках союзної держави і ОДКБ. Також Лукашенко вирішив перекинути білоруських десантників від кордону з Росією до кордону з Польщею і Литвою. Ці заяви зроблені на тлі протестів у Білорусі та жорстокого придушення мітингів. Прихильники опозиції виступають проти офіційних результатів виборів, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Про те, що зараз відбувається у Білорусі та можливе військове втручання Росії, говоримо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Олексій Гарань, професор політології НаУКМА, науковий директор фонду «Демініціативи»;
Ігор Козій, військовий експерт;
Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську;
Костянтин Рєуцький, журналіст, директор БФ «Восток SOS»;
Серж Харитонов, медіаексперт аналітичного юніта iSANS.
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