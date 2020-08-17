Білорусь: Путін допоможе Лукашенку? | Свобода Live

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про допомогу Мінську в разі зовнішньої загрози. Лукашенко посилається на договір із Росією в рамках союзної держави і ОДКБ. Також Лукашенко вирішив перекинути білоруських десантників від кордону з Росією до кордону з Польщею і Литвою. Ці заяви зроблені на тлі протестів у Білорусі та жорстокого придушення мітингів. Прихильники опозиції виступають проти офіційних результатів виборів, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Про те, що зараз відбувається у Білорусі та можливе військове втручання Росії, говоримо у програмі Свобода Live. ​

Учасники програми:

Олексій Гарань, професор політології НаУКМА, науковий директор фонду «Демініціативи»;

Ігор Козій, військовий експерт;

Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську;

Костянтин Рєуцький, журналіст, директор БФ «Восток SOS»;

Серж Харитонов, медіаексперт аналітичного юніта iSANS.​