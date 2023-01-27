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Політика

Наживо з Даніловим: F-16, перемога у 2023-му, УПЦ (МП), новий наступ Путіна

Російський президент Володимир Путін готує новий наступ на Україну, який може розпочатися у лютому-березні цього року. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на російських чиновників, радників та інших осіб, близьких до Кремля. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов натякає на передачу Україні винищувачів F-16.

Чи стане наступним кроком закриття неба над Україною, як цього просив президент Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення, чи буде перемога ЗСУ у 2023 році та чого очікувати від нового наступу Росії – ексклюзивне інтерв’ю з Олексієм Даніловим наживо у «Свобода Live».

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