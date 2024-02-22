Донбас: ще один населений пункт під контролем РФ?

- Російське Міноборони прозвітувало про захоплення села Побєда на Донеччині. В ЗСУ цю інформацію поки не коментували. Село Побєда розташоване в 40 кілометрах від Авдіївки і 4 кілометрах на південний захід від Мар'їнки. Які можливості відкриває армії РФ взяття цього села? Як змінюється фронт після взяття Авдіївки? Яка ситуація на інших ділянках?
- Перші винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну влітку цього року. Про це заявила міжнародна військово-повітряна коаліція, яку очолює Данія разом із Нідерландами та США. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що українські пілоти F-16 зможуть завдавати ударів по військових цілях в Росії. Як це може змінити ситуацію у війні Росії проти України?
- Росія отримала від Ірану майже 400 потужних балістичних ракет. Це підтверджує агенція Reuters. Про які ракети йдеться? Коли Росія зможе застосувати нове озброєння? Та наскільки великі можливості Ірану для постачання таких ракет Росії далі?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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