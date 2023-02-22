Донбас вибухає: Маріуполь, Донецьк, Макіївка. ЗСУ готують наступ?

Протягом доби відразу в декількох містах Донбасу, які тимчасово окуповані РФ, пролунали вибухи. Окупаційна влада, зокрема, Донецька, Макіївки, Сніжного, Іловайська повідомили про це у соцмережах. Нині ж понад 10 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі. За інформацією маріупольської міськради, яка не перебуває у місті, в результаті цих вибухів були знищені боєприпаси російських військових. ЗСУ починає підготовку до наступу навесні?

До етеру «Свобода Live» доєднається надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен. Говоритимемо також про німецькі танки, політику канцлера Німеччини Олафа Шольца та відносини з Росією.

Про все це наживо у «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода: