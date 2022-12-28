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Політика

Звернення Зеленського до ВР, екстрадиція Жеваго, демонтаж Катерини в Одесі: подробиці

  • В Одесі почали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині Другій. За даними місцевих медіа, демонтаж розпочався з розбору дерев’яного огородження навколо пам’ятника. На місці перебуває велика кількість охорони.
  • У Франції на гірськолижному курорті Куршевель правоохоронці затримали українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Про це повідомили в ДБР. Правоохоронці розповіли, що наразі українська сторона готує документи на екстрадицію Жеваго до України.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода:

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