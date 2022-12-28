Звернення Зеленського до ВР, екстрадиція Жеваго, демонтаж Катерини в Одесі: подробиці

В Одесі почали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині Другій. За даними місцевих медіа, демонтаж розпочався з розбору дерев’яного огородження навколо пам’ятника. На місці перебуває велика кількість охорони.

У Франції на гірськолижному курорті Куршевель правоохоронці затримали українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Про це повідомили в ДБР. Правоохоронці розповіли, що наразі українська сторона готує документи на екстрадицію Жеваго до України.

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