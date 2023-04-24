ГУР битиме по Москві, ЗСУ звільнятимуть південь? «Сезон бавовни» в Криму: буде наступ?

- Після інформації про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини російські війська посилили обстріл правобережжя, заявили в оперативному командуванні «Південь». Що відбувається?
Дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії.
- Американська The Washington Post тим часом написала, що українська розвідка планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Утім, відмовилась від цієї ідеї. Чому? Деталі – у «Свобода Live».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ