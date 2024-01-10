Харківщина, Донеччина: війська РФ «загрузли»? Фронт, мобілізація, «кейс Гринкевича»

- Про невдачі зимового наступу російської армії у Харківській та Донецькій областях пише німецьке видання Bild. Військовий оглядач Юліан Рьопке такі думки висловлює у публікації «Тисячі військових мертві, путінський зимовий наступ провалився». Як це відчувається на фронті? Чи є затишшя? Що відбувається на Бахмутському напрямку – деталі з місця подій. Що на фронті кажуть про мобілізацію?
- Верховна Рада України планує почати розглядати законопроєкт про мобілізацію у четвер, 11 січня, повідомив керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Урядовий законопроєкт продовжують вивчати і обговорювати депутати. Якою буде фінальна версія? Які ідеї не підтримуватимуть категорично?
- А також чому на засіданні Верховної Ради так і не поставили на голосування постанову про звільнення депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки?
- Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у хабарництві та оборудках при постачаннях для Міністерства оборони, уперше відреагував на скандал. На сторінці в Instagram Роман Гринкевич заявив, що діяльність його родини відбувалася нібито в умовах чинного законодавства, а сам скандал назвав «замовним». Деталі «кейсу Гринкевича» – від представника Міністерства оборони.
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