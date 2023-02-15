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Політика

РФ риє окопи, люди тікають з півострова: битва за Крим почнеться раніше?

В анексованому Криму набирають робітників для облицювання окопів у Джанкойському районі. Відповідні оголошення з'явилися в російській соціальній мережі «ВКонтакте». Від робітників потрібно робити дерев'яну обшивку всередині траншей, які викопують в оборонних цілях.

В українському ГУР раніше заявили, що російська армія перекидає нові військові підрозділи на північ окупованого Криму – у тому числі й для того, щоб зберегти сухопутний коридор до півострова.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:

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