Ліквідація ОАСК: подробиці

Верховна Рада України ліквідувала скандальний Окружний адміністративний суд (ОАСК).

Депутати ухвалили законопроєкт про відбір суддів Конституційного суду: експерти заявили про перестороги. Аж до проблем зі вступом до ЄС.

Брянськ і Клинці: губернатор Брянської області РФ заявляє про обстріл.

У Білорусі почалася раптова перевірка боєздатності армії.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що «відкритий» до перегляду відмови від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії.

Російські війська, ймовірно, застосовували касетні боєприпаси по Херсону, кажуть в Human Rights Watch. Дивіться репортаж із Херсону.

G7: Путін відповість за воєнні злочини в Україні, а Росія заплатить за руйнування?

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