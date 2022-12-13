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Ліквідація ОАСК: подробиці

  • Верховна Рада України ліквідувала скандальний Окружний адміністративний суд (ОАСК).
  • Депутати ухвалили законопроєкт про відбір суддів Конституційного суду: експерти заявили про перестороги. Аж до проблем зі вступом до ЄС.
  • Брянськ і Клинці: губернатор Брянської області РФ заявляє про обстріл.
  • У Білорусі почалася раптова перевірка боєздатності армії.
  • Міністр оборони Великої Британії заявив, що «відкритий» до перегляду відмови від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії.
  • Російські війська, ймовірно, застосовували касетні боєприпаси по Херсону, кажуть в Human Rights Watch. Дивіться репортаж із Херсону.
  • G7: Путін відповість за воєнні злочини в Україні, а Росія заплатить за руйнування?

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