Друзі та недруги України у 2023 році: хто вони?

Російська армія знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по Україні 69 ракет. 54 з них були збиті. Всі 16 ракет над Києвом були вражені українською ППО. Російські ракети – більше не загроза?

Підтримку України західні лідери вважають одним із найбільших досягнень року. Наприклад, 2022 рік Європейська комісія назвала роком «безпрецедентних подій» і «непохитної єдності та солідарності». Наступного року одним з викликів для української дипломатії буде те, аби остаточно переконати Захід стати на бік України, кажуть фахівці. Хто у 2023-му лишатиметься другом України, хто недругом, а хто гратиме за обидві команди?

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода: