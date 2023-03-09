Масові викриття агентів РФ в Україні: нові обстріли скоро?

Як завадити розповсюдженню агентурних мереж РФ в Україні та чи пов’язаний черговий масований обстріл з активізацією коригувальників?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

9 березня СБУ повідомила про затримання нових учасників агентурної мережі ФСБ РФ, які намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин та військкоматів.

Спецслужба протягом останніх тижнів також відзвітувала про затримання кількох десятків ймовірних колаборантів – людей, які через рік повномасштабної війни, перебуваючи в Україні, продовжують співпрацювати з Росією.