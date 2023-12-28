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Політика

Мобілізація: яку роль матиме поліція? «Новочеркаськ», фронт, переговори

  • США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 250 млн. доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. У цей пакет увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм; зенітні і протитанкові ракети, системи Javelin.
  • Британська розвідка підтверджує, що РФ втратила вже три десантні кораблі. За її даними, великий російський десантний корабель «Новочеркаськ» повністю знищено внаслідок українського удару в порту Феодосії окупованого Росією Криму. Як знищення корабля «Новочеркаськ» позначиться на атаках?
  • У Національній поліції відреагували на ідею надати поліцейським право самостійно роздавати повістки без участі військових. Якою може бути роль Нацполіції у процесах мобілізації?
  • За даними японського видання Nikkei, у березні 2023 року під час візиту голови КНР до Москви Володимир Путін заявив Сі Цзіньпіну, що Росія має намір воювати в Україні щонайменше 5 років. А видання Politico пише, що США намагаються змінити стратегію щодо підтримки України: замість ідеї повної перемоги над Росією розглядають покращення позицій України для можливих майбутніх переговорів.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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