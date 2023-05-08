«Продаж «білих квитків» під час призову»: що відбувається у військкоматах України?

- Ракетний удар Росії: на Одещині зруйнований склад Червоного Хреста. А у повітряний простір над Києвом вночі вторглися 35 «шахедів», повідомили у ЗСУ. Атакували, додали, з Брянської області Росії. Чи чекати посилення обстрілів 9 травня? Що відбувається у Бахмуті? Розповість кореспондент Радіо Свобода.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- ДБР розслідує справу щодо керівника одеського військкомату Євгена Борисова, якого підозрюють у «продажу «білих квитків» під час призову». Як повідомили в ДБР, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати до війська окремих людей. Звернули увагу на керівника військкомату після того, як з’явилася інформація про статки, несумісні з офіційними доходами. Йшлося у тому числі про розкішну віллу в Іспанії. Чи знає керівництво ЗСУ про корупцію у військкоматах і як боротиметься?
- Відтепер 9 травня спільно з державами ЄС Україна відзначатиме День Європи. Указ підписав Володимир Зеленський. А законопроєктом пропонує відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Що це означає для України? Дивіться у «Свобода Live».
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