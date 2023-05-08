«Продаж «білих квитків» під час призову»: що відбувається у військкоматах України?

«Місць немає». Діти-біженці без шкіл і садочків?

У Чехії перебуває понад 325 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом, який дозволяє їм отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Третина з них – діти. І це – лише офіційні цифри.