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Політика

«Прослушки», залякування, тиск на журналістів: підтримка України зменшиться?

  • Медіарух закликає президента України Володимира Зеленського відреагувати на переслідування журналістів і просить взяти під свій контроль розслідування злочинів проти них. Як приклад наводять нещодавні атаки на журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, на розслідувачів Bihus.Info та інших. СБУ порушила справу через прослуховування Bihus.info. Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк каже: прикро спостерігати приклади часів Януковича. Хто може бути зацікавленим в атаці на незалежних журналістів? Чому мовчить Офіс президента?
  • Дональд Трамп переміг у партійних виборах республіканців в Айові (США). Він обійшов Рона ДеСантіса і Нікі Гейлі. Під час праймеріз в Айові Трамп також пообіцяв дуже швидко вирішити ситуацію з війною в Україні. Які шанси на перемогу Трампа?
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що переговори про довгострокове перемир'я між Росією та Україною не розпочнуться найближчим часом. Як усе це позначиться на підтримці України?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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