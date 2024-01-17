«Прослушки», залякування, тиск на журналістів: підтримка України зменшиться?

Давос на сцені й за лаштунками. Що говорив Зеленський про Путіна й заморожений конфлікт?

Особисті переговори і публічне послання світові. Володимир Зеленський повідомив про «позитивні сигнали» щодо перспектив допомоги ЄС і впевнений у схваленні коштів у США протягом кількох тижнів. Про це сказав, окремо зустрівшись із американськими та європейськими топ-чиновниками у Давосі.