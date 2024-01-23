Як Росія змінює характер обстрілів? Чи захистить Трамп Україну від Путіна?

- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив: російські війська запустили по Україні 41 ракету, сили ППО збили 21. Під час комбінованого ракетного удару використовували крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Під атакою перебували Київ, Харків, Павлоград (Дніпропетровщина) і Шостка (Сумська область). Найбільше жертв – у Харкові: є загиблі і поранені. Наслідки обстрілів – репортаж. Коментує речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
- В американському штаті Нью-Гемпшир проходять перші праймеріз кандидатів у президенти США. Змагаються Дональд Трамп і Ніккі Гейлі. Після того, як у неділю губернатор Флориди Рон Десантіс знявся з президентських перегонів, Ніккі Гейлі залишилася єдиним конкурентом Дональда Трампа. Включення із Нью-Гемпшира. Чи отримає врешті Трамп статус кандидата в президенти США від республіканців? Як на його сприйняття впливають судові справи?
- Чи бере до уваги Конгрес США результати праймеріз? Що буде із допомогою США Україні? І чи справді Трамп може зупинити війну Росії в Україні за одну добу, як обіцяє?
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