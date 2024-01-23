Як Росія змінює характер обстрілів? Чи захистить Трамп Україну від Путіна?

Чому ЄС може помилятися щодо Росії? Ексклюзив з Радославом Сікорським

Чи справді РФ може атакувати НАТО? Як подолати перепони для продовження і посилення підтримки України? Ексклюзивну розмову очільника польського зовнішньополітичного відомства з Радіо Свобода на полях міністерської зустрічі в Брюсселі дивіться у відео.