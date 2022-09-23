РФ проводить так звані референдуми – чи чинять українці спротив?

На захоплених Росією територіях України відсьогодні почалися так звані референдуми. Головне питання – вступ до Російської Федерації. Те, що Кремль називає голосуванням та волевиявленням, відбувається на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей. Контрольовані РФ керівники незаконного військового формування «ДНР» повідомили, що так зване голосування відбудеться по всій території, яку контролюють окупаційні війська.

Нині немає достовірної інформації про міжнародних спостерігачів чи незалежних журналістів, які могли хоч якось би слідкувати за перебігом цього дійства. Більше того, підтримувані Москвою адміністрації в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях проводять голосування, які суперечать міжнародному праву і статуту ООН, у розпал найбільшої за десятиліття війни в Європі.

Як українці реагують на це голосування та чи чинять спротив?

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.