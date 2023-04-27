Росія посилює обстріли і готується: контрнаступ буде несподіваним?

- Війська Росії вдарили по Миколаєву та Харківщині, повідомила українська влада. Є загиблі і поранені. Подробиці.
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- У НАТО повідомили: союзники та партнери України з Північноатлантичного альянсу передали Києву 98% обіцяної Києву бойової техніки. Генсекретар НАТО розказав, скільки бойових машин і танків вже перевезли. Тепер, каже, українська армія має все необхідне для звільнення своїх територій. Міністр оборони України Олексій Резніков називає очікування від контрнаступу переоціненим. Утім, додає: наступ буде несподіваним.
- The Washington Post має нові дані «зливу» документів Пентагону. В умовах посилення санкцій Росія зможе фінансувати війну проти України ще щонайменше рік. А її чиновники, тим часом, збираються завербувати ще 400 тисяч осіб. Подробиці – в «Свобода Live».
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