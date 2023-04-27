Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Росія посилює обстріли і готується: контрнаступ буде несподіваним?

  • Війська Росії вдарили по Миколаєву та Харківщині, повідомила українська влада. Є загиблі і поранені. Подробиці.

Дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • У НАТО повідомили: союзники та партнери України з Північноатлантичного альянсу передали Києву 98% обіцяної Києву бойової техніки. Генсекретар НАТО розказав, скільки бойових машин і танків вже перевезли. Тепер, каже, українська армія має все необхідне для звільнення своїх територій. Міністр оборони України Олексій Резніков називає очікування від контрнаступу переоціненим. Утім, додає: наступ буде несподіваним.
  • The Washington Post має нові дані «зливу» документів Пентагону. В умовах посилення санкцій Росія зможе фінансувати війну проти України ще щонайменше рік. А її чиновники, тим часом, збираються завербувати ще 400 тисяч осіб. Подробиці – в «Свобода Live».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У Кремлі прокоментували розмову Зеленського і Сі 16454 views

2

Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну за рік до його початку – «Верстка» 10040 views

3

Нічні удари військ РФ по Миколаєву: Кім повідомив про влучання у багатоповерхівку і приватний будинок 4647 views

4

Медведчук набрав у свій новий «рух» в РФ обвинувачених у держзраді політтехнологів та коментаторів, яким вдалось втекти з України – «Схеми» 3473 views

5

У РФ заарештували начальника бронетанкової служби за крадіжки двигунів до Т-90 2924 views

6

У Херсоні загинув український фіксер Repubblica, італійський журналіст зазнав поранення 2809 views

7

Зеленський повідомив про «тривалу змістовну» розмову з Сі Цзіньпіном 2381 views

8

Удар по Миколаєву: влада підраховує кількість людей, яких треба розселити – Сєнкевич 1494 views

9

У Палаті представників США представили резолюцію про «Перемогу України» 1470 views

10

У Повітряних силах повідомили, чи застосовують Patriot проти ракет С-300 1393 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG