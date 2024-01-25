Чим збили російський Іл-76? Що очікує на українських біженців у ЄС?

- За даними джерела французького видання Franceinfo, російський ІЛ-76 був збитий американською ракетою Patriot, які є на озброєнні України. Українська влада офіційно не підтверджувала збиття літака, але й прямо не звинувачувала в цьому Росію. В той же час Росія офіційно звинуватила Україну у катастрофі. Як реагують українські, російські та західні посадовці на катастрофу – репортаж. Чи було збито Іл-76? Хто саме відповідальний за збиття? Коментує Олександр Коваленко, війсково-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».
- Чи збереже ЄС пільги для українських біженців до кінця війни? Видання Politico повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями Євросоюзу про майбутні міграційні правила ЄС і сприяння поверненню українців додому. Медіа повідомляє, що Україна не надсилала офіційного запиту до Євросоюзу щодо сприяння поверненню біженців. Втім, українська сторона, за інформацією видання, чинила певний тиск задля посилення майбутніх міграційних правил ЄС. Понад чотири мільйони українців, що втекли від війни до ЄС, скористалися директивою про тимчасовий захист. Ця директива забезпечує доступ до прав Євросоюзу, включаючи право на проживання, роботу, соціальну і медичну допомогу. Як саме у Брюсселі переглядають правила перебування українців – розкаже кореспондентка Радіо Свобода. Чи повернуться українці з-за кордону? Коментує політику щодо біженців Вікторія Савчук, активістка Berlin Info-Point Krim.
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