Чим збили російський Іл-76? Що очікує на українських біженців у ЄС?

1 Падіння ІЛ-76 у РФ: в українській розвідці припускають, що на борту могли бути «як ракети С-300, так і люди» 76618 views

2 Після заяви РФ про військовополонених на борту Іл-76 Лубінець закликав не робити «передчасних висновків» 48718 views

3 Після запрошення Орбана голова МЗС Швеції заявив, що «немає причин для переговорів» з Угорщиною щодо НАТО 35908 views

4 У ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між Росією та Україною 18299 views

5 У Білому домі відреагували на запланований візит Путіна до КНДР 13883 views

6 Орбан запевнив Столтенберґа, що Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО 11002 views

7 РФ звинуватила Францію у «зловживанні» через дату засідання Радбезу ООН щодо падіння Іл-76 9407 views

8 ОВА: на Дніпропетровщині після влучання дрона є руйнування на одному з підприємств 7156 views

9 На борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони, в останній момент вони не сіли на борт – Юсов 5456 views