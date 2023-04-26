Розпад РФ? Китай обрав сторону, олігархи зневажають Путіна? Телефонні розмови

- Розмову ймовірно російських мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського оприлюднив проєкт «Настоящего времени» та Радіо Свобода «Система». Співрозмовники у цій бесіді критикують Кремль, скаржаться на Путіна і прогнозують майбутнє Росії: «…Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом».
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Президент України повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після неї призначив посла України в Китаї. А Китай відряджає в Україну свого спецпредставника. Раніше він працював у Росії.
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