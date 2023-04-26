Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Розпад РФ? Китай обрав сторону, олігархи зневажають Путіна? Телефонні розмови

  • Розмову ймовірно російських мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського оприлюднив проєкт «Настоящего времени» та Радіо Свобода «Система». Співрозмовники у цій бесіді критикують Кремль, скаржаться на Путіна і прогнозують майбутнє Росії: «…Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом».

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Президент України повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після неї призначив посла України в Китаї. А Китай відряджає в Україну свого спецпредставника. Раніше він працював у Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну за рік до його початку – «Верстка» 53562 views

2

У Палаті представників США представили резолюцію про «Перемогу України» 15868 views

3

Кабмін обрав шість населених пунктів для відновлення «за новими принципами» 5340 views

4

США, Японія та країни ЄС закликали до реформи Ради безпеки ООН 5171 views

5

У Повітряних силах повідомили, чи застосовують Patriot проти ракет С-300 3858 views

6

ПАР оголосила про вихід із міжнародного суду, який видав ордер на арешт Путіна 2414 views

7

У ПАР назвали «помилкою» повідомлення про вихід із МКС, що видав ордер на арешт Путіна 2146 views

8

В ОГП повідомили про арешт екскомандира львівського «Беркуту» у справах Майдану 1439 views

9

Київ: вода в Дніпрі піднімається другий день поспіль, аварійних підтоплень немає – КМВА 1334 views

10

Голова ООН розкритикував Росію на засіданні під головуванням Лаврова 1284 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG