Росія готується воювати з НАТО?

- Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один з териконів в межах населеного пункту Горлівка на Донеччині та встановила там український прапор. Відповідним відео поділився у соцмережах український президент. На відео видно терикон, прапор, а також захоплених російських військових.
- Тим часом американський Інститут вивчення війни пише, що Росія готується до війни проти НАТО. Такі висновки аналітики роблять із довгострокових зусиль російської армії з розширення.
- Масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар»: чи може це вплинути на дії українських військовослужбовців? СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на Kyivstar. Перевіряють причетність російських спецслужб.
- Інтерв’ю з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем – ексклюзив Радіо Свобода.
- The New York Times пише, що американські та українські військові командири розробляють нову стратегію ведення війни з Росією. А в США тривають зустрічі президента України. У вівторок глава Української держави Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Деталі.
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