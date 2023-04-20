Столтенберг у Києві. Україну запросять в НАТО? «Рамштайн»: про що домовляються?

- До Києва несподівано приїхав генсекретар НАТО. Візит відбувається напередодні зустрічі в форматі «Рамштайн». Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:
- Франція та Польща сперечаються щодо забезпечення боєприпасами України, пише видання Politico з посиланням на свої джерела серед дипломатів. У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Twitter про розчарування тим, що запуск рішення ЄС про спільну закупівлю боєприпасів для України досі гальмується через суперечки.
- The Financial Times: Євросоюз, ймовірно, досягнув стелі щодо санкцій проти Росії. Мовляв, в 10 санкційних пакетах, які вже узгоджені, закладено максимум того, що може собі дозволити Євросоюз. Чи так це?
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