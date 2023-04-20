Столтенберг у Києві. Україну запросять в НАТО? «Рамштайн»: про що домовляються?

1 У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, сили ППО напоготові – ОВА 17377 views

2 «Неординарна подія». У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що було причиною спалаху в небі над Києвом 15507 views

3 NASA про спалах над Києвом: у той час супутник перебував на орбіті 14330 views

4 Державне космічне агентство про спалах над Києвом: «високоенергетична акустична подія» 10854 views

5 Веніславський: контрнаступ ЗСУ буде «сюрпризом, який найменше очікують» 10379 views

6 Маляр: контрнаступальні дії українських військ вже відбуваються 6466 views

7 Європарламент рекомендував почати переговори з Молдовою про вступ до ЄС до кінця року 6443 views

8 «Схеми» знайшли у Коломойського замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі 4020 views

9 Розвідка Британії: поява в Росії нового угруповання «Дніпро» є свідченням значних втрат 3691 views