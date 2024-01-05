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Політика

Таємні домовленості Кіма та Путіна: атаки ракетами КНДР. Робота ППО ускладнюється?

  • За західними даними, Росія вже отримала балістичні ракети з Північної Кореї. Американські посадовці стверджують, що вже принаймні двічі за останні кілька тижнів Москва застосувала корейські ракети в Україні, обстрілюючи міста. Також не виключають, що незабаром Росія може отримати ракети ще й з Ірану. Кажуть, що ці ракети українській системі ППО важче перехоплювати. Чи це так і чому? Говоримо з українськими та західними військовими експертами.
  • Україна завдала удару по командному центру Росії під окупованим Севастополем. А 5 січня перекривався рух Керченським мостом в окупованому Криму. Розповімо подробиці, також поговоримо про те, чому Туреччина відмовилась пропускати через свої протоки два мінні тральщики, які Україні подарувала Британія. Вони якраз і потрібні для розмінування Чорного моря і для роботи того ж «зернового коридору, про важливість якого так активно говорить Туреччина. То чи немає тут «зради»?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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