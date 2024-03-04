Третя штурмова розкриває подробиці виходу з Авдіївки

- Бійці третьої окремої штурмової бригади розповіли виданню The Washington Post деталі відходу ЗСУ з Авдіївки: розповідають про паніку та безлад. Пізніше в 3-й ОШБр Радіо Свобода прокоментували, що деякі цитати бійців перекрутили. Тим часом видання NYT пише про слабку лінію оборони під Авдіївкою. Що відбувалося насправді? Чи вірні висновки журналістів видання NYT? Чому не вдалося побудувати міцніші укріплення?
- Одразу дві країни – Китай і Туреччина – заговорили про мирні переговори. Китай уже відрядив свого посланця у турне – він уже побував у Росії та вислухав її побажання. Яку мету переслідує Ердоган? Та в чому інтерес Китаю?
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагається використати мирні ініціативи Китаю та Туреччини у власних інтересах: зокрема, для підриву міжнародної підтримки України.
- Тим часом очільник українського уряду Денис Шмигаль пішов на політичний рекорд: вже 4 роки він перебуває на посаді прем’єр-міністра України. На цій посаді він «пересидів» навіть Азарова. У чому секрет Шмигаля?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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