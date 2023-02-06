Відставка Резнікова: Зеленський дає останній шанс?

Кадровий детектив навколо Міноборони України продовжується. Після анонсу від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони сам очільник відомства сказав, що звільнити його може лише президент Володимир Зеленський. Згодом Арахамія повідомив, що кадрових ротацій в Міноборони цього тижня не буде. Як Резнікову вдалося поки що втриматися на посаді та чи поставив Зеленський міністру ультиматум?

Після анонсу від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони сам очільник відомства сказав, що звільнити його може лише президент Володимир Зеленський. Згодом Арахамія повідомив, що кадрових ротацій в Міноборони цього тижня не буде. Як Резнікову вдалося поки що втриматися на посаді та чи поставив Зеленський міністру ультиматум? Росія може розпочати черговий масштабний наступ в Україні протягом найближчих десяти днів. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного радника української армії. Москва також збирає війська на півдні Донецької області і особливо багато підрозділів відправляє в села біля окупованого Маріуполя, пишуть аналітики. Чи встоїть Донбас до початку весни? Запитаємо у голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

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