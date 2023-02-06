Відставка Резнікова: Зеленський дає останній шанс?

- Кадровий детектив навколо Міноборони України продовжується. Після анонсу від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони сам очільник відомства сказав, що звільнити його може лише президент Володимир Зеленський. Згодом Арахамія повідомив, що кадрових ротацій в Міноборони цього тижня не буде. Як Резнікову вдалося поки що втриматися на посаді та чи поставив Зеленський міністру ультиматум?
- Росія може розпочати черговий масштабний наступ в Україні протягом найближчих десяти днів. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного радника української армії. Москва також збирає війська на півдні Донецької області і особливо багато підрозділів відправляє в села біля окупованого Маріуполя, пишуть аналітики. Чи встоїть Донбас до початку весни? Запитаємо у голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:
FACEBOOK КОМЕНТАРІ