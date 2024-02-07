В ЄС у захваті від українських дронів? Нові війська та «аналоги стратегічної авіації»

- Указом президента України Володимира Зеленського створений новий рід військ – Сили безпілотних систем. Дрони є одним з ключових факторів нинішньої війни, а головком ЗСУ Валерій Залужний вважає дрони силою, яка здатна переломити хід бойових дій. В Україні створили армію дронів, і виробництво безпілотників вразило шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля. ЗСУ активно використовують і повітряні, і морські дрони, і тут Україна є світовим новатором. Чи справді за безпілотниками – майбутнє у війнах?
- За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по українських містах 64 крилаті ракети та дрони, 44 вдалося збити українській системі ППО. В Києві значні ушкодження, є кілька загиблих і десятки поранених. Як ліквідовують наслідки повітряних ударів і допомагають людям? Розповість київська міська військова адміністрація.
- Директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі відвідав окуповану російськими військами Запорізьку АЕС. На атомній станції сотні українських працівників не пускають на АЕС і змушують підписувати контракти з «Росатомом» і навіть брати російські паспорти. Чи є небезпека на АЕС? Що з ядерним паливом, термін якого завершується? Говоримо з фахівцем з атомної енергетики.
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