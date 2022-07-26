Затока у вогні, «газовий шантаж» Росії, хто стане новим генпрокурором України

- Російські війська ракетами атакували південь України.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео із наслідками дару по Затоці Одеської області. За його словами, там не було військових баз. У Міноборони Росії цей обстріл поки не коментували.
- Росія знижує постачання газу в Європу.
У ЄС назвали це рішення політично вмотивованим і працюють над тим, як зменшити залежність від Росії. Чим завершиться «газовий шантаж» Путіна та чого чекати Україні?
- Народні депутати готуються призначити нового генерального прокурора України.
Чому Офіс президента зупинився на кандидатурі Андрія Костіна, що про нього відомо і чи вистачить голосів за його призначення?
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