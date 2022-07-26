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Політика

Затока у вогні, «газовий шантаж» Росії, хто стане новим генпрокурором України

  • Російські війська ракетами атакували південь України.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео із наслідками дару по Затоці Одеської області. За його словами, там не було військових баз. У Міноборони Росії цей обстріл поки не коментували.

  • Росія знижує постачання газу в Європу.

У ЄС назвали це рішення політично вмотивованим і працюють над тим, як зменшити залежність від Росії. Чим завершиться «газовий шантаж» Путіна та чого чекати Україні?

  • Народні депутати готуються призначити нового генерального прокурора України.

Чому Офіс президента зупинився на кандидатурі Андрія Костіна, що про нього відомо і чи вистачить голосів за його призначення?

Більше подробиць дивіться в етері Свобода Live о 18:00 на @Радіо Свобода.

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