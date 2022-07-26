Затока у вогні, «газовий шантаж» Росії, хто стане новим генпрокурором України

Російські війська ракетами атакували південь України.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео із наслідками дару по Затоці Одеської області. За його словами, там не було військових баз. У Міноборони Росії цей обстріл поки не коментували.

Росія знижує постачання газу в Європу.

У ЄС назвали це рішення політично вмотивованим і працюють над тим, як зменшити залежність від Росії. Чим завершиться «газовий шантаж» Путіна та чого чекати Україні?

Народні депутати готуються призначити нового генерального прокурора України.

Чому Офіс президента зупинився на кандидатурі Андрія Костіна, що про нього відомо і чи вистачить голосів за його призначення?

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