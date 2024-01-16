Зеленському пропонують оборону замість наступу: нові вимогу до ЗСУ?

- У Білому домі вважають, що Україна у війні має перейти до оборони, пише видання Bloomberg. За його даними, таке послання радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван має передати президентові України Володимиру Зеленському у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Що це означає? Чи справді від Україні вимагають лише оборонятися?
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: якщо закінчиться зброя, українці будуть «боротися лопатами». А експрезидент США Дональд Трамп, який виграв перші праймеріз в Айові, заявив, що він може дуже швидко вирішити ситуацію з війною в Україні. Бо він, мовляв, знайомий і з Путіним, і з Зеленським.
- Тим часом сам Зеленський під час виступу в Давосі назвав Путіна «божевільним» та «хижаком, який не може насититися замороженими продуктами». Як сприйняли виступ українського президента?
- Що читають в Офісі президента? Таке дослідження провели журналісти Bihus.Info. Вони проаналізували десятки аналітичних звітів зі згадками про топ-посадовців.
- Наступного дня після того, як команда Бігуса опублікувала це розслідування, в мережу злили відео, де співробітники проєкту журналістських розслідувань, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Збіг?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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