Зеленський розказав про оборону, план війни, новий контрнаступ. Деталі

«Вплив ОП на державні інституції є надмірним». Чи так це? (відеоблог)

Опозиція до правлячої партії в Україні звинувачує Офіс Президента у надмірному тиску на Парламент. Вбачає в цьому загрози – і під час повномасштабної війни і перед вступом України в ЄС.