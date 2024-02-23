Зеленський розказав про оборону, план війни, новий контрнаступ. Деталі

- Президент України дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Запис відбувся поблизу лінії фронту на Харківщині. Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Також журналіст цікавився у Зеленського причинами відставки Залужного й можливістю переговорів. Основні акценти інтерв’ю. Чи справді можливий новий контрнаступ? Як змінюється фронт після взяття Авдіївки? Де планує наступати Росія?
- Тим часом група урядовців на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем вирушила на кордон із Польщею. Раніше це ініціював Зеленський, але згоди польського прем’єра Туска на таку зустріч на кордоні він не отримав. За даними міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на пропуску «Дорогуськ» невідомі знову висипали на землю продукцію з українських зерновозів. Чи підтримують у Польщі дії фермерів?
- США запроваджують нові санкції проти Росії, йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Також Джо Байден закликав Палату представників Конгресу ухвалити підтриманий Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування України. «Доки не пізно», зазначено в заяві. Що буде з американською допомогою Україні? Та як сприйняли у США інтерв’ю Зеленського?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
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