Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Зеленський розказав про оборону, план війни, новий контрнаступ. Деталі

  • Президент України дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Запис відбувся поблизу лінії фронту на Харківщині. Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Також журналіст цікавився у Зеленського причинами відставки Залужного й можливістю переговорів. Основні акценти інтерв’ю. Чи справді можливий новий контрнаступ? Як змінюється фронт після взяття Авдіївки? Де планує наступати Росія?
  • Тим часом група урядовців на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем вирушила на кордон із Польщею. Раніше це ініціював Зеленський, але згоди польського прем’єра Туска на таку зустріч на кордоні він не отримав. За даними міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на пропуску «Дорогуськ» невідомі знову висипали на землю продукцію з українських зерновозів. Чи підтримують у Польщі дії фермерів?
  • США запроваджують нові санкції проти Росії, йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Також Джо Байден закликав Палату представників Конгресу ухвалити підтриманий Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування України. «Доки не пізно», зазначено в заяві. Що буде з американською допомогою Україні? Та як сприйняли у США інтерв’ю Зеленського?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Парламент Німеччини не підтримав проєкт про надання Києву ракет Taurus, але схвалив про «далекобійні системи» 52978 views

2

Зеленський пояснив причини для звільнення Залужного 15660 views

3

Туск: пункти перетину кордону з Україною оголосять «критично важливою інфраструктурою» Польщі 14524 views

4

У Польщі на залізничній станції невідомі висипали українське збіжжя із трьох вантажних вагонів – Кубраков 7886 views

5

Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув до України 4511 views

6

Путін вважає «адекватною реакцією» слова Байдена, який назвав лідера РФ «сучим сином» 4373 views

7

Україну з півдня і сходу атакують російські безпілотники – військові 3778 views

8

Переговорна рамка для вступу України у ЄС почнеться не раніше європейських виборів – Урсула фон дер Ляєн 3323 views

9

Кількість зниклих безвісти під час відступу з Авдіївки не називають, бо ще не завершено верифікацію – ЗСУ 3266 views

10

У ГУР повідомили про 48 установок «Іскандер» вздовж кордону з Україною – це незначне збільшення 2259 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG