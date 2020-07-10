Чи посадять Порошенка? | Свобода Live

Петро Порошенко опиниться за ґратами – чи можливий такий сценарій? Проти п’ятого президента України розслідують понад 20 кримінальних проваджень і за всіма ними, як стверджує Порошенко, стоїть Офіс президента, або особисто Володимир Зеленський.

Доброзичлива нібито «розмова Порошенка з Путіним». Запис оприлюднив народний депутат Андрій Деркач. Чи справжніми є «плівки Деркача» і як вони вплинуть на рейтинг Порошенка та його політичної сили? Про все це – у програмі Свобода Live.

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