Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 липня 2020, Київ 15:07
Політика

Чи посадять Порошенка? | Свобода Live

Петро Порошенко опиниться за ґратами – чи можливий такий сценарій? Проти п’ятого президента України розслідують понад 20 кримінальних проваджень і за всіма ними, як стверджує Порошенко, стоїть Офіс президента, або особисто Володимир Зеленський.

Доброзичлива нібито «розмова Порошенка з Путіним». Запис оприлюднив народний депутат Андрій Деркач. Чи справжніми є «плівки Деркача» і як вони вплинуть на рейтинг Порошенка та його політичної сили? Про все це – у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

  • Микола Давидюк, політолог;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України із фракції «Європейська Солідарність»;
  • Ілля Новіков, адвокат Петра Порошенка;
  • Сергій Гармаш, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG