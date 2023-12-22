Дрон влучив у багатоповерхівку Києва. Залужний про мобілізацію. Стрілянина в Празі

- Російські дрони вночі масово атакували Україну, удари були, зокрема, по Києву. У кількох районах міста уламки влучили у житлові будинки, є постраждалі, інформує влада.
- Українців серед постраждалих немає, а кількість жертв зросла до 14. Деталі стрілянини, що сталася в будівлі філософського факультету Карлового університету в чеській Празі. Ким був стрілець та чому відкрив вогонь по цивільних?
- Звільнення Криму буде у 2024 році. Саме так написали західні ЗМІ з посиланням на слова міністра оборони України Рустема Умєрова. В Міноборони пояснили ситуацію: мовляв, слова міністра перекрутили. Додавши, що Крим буде звільнений, це сто відсотків, але дати не назвали. Дочекайтесь аналізу наших експертів цієї теми, а також того, коли буде готовий законопроєкт про мобілізацію.
- Угорський премʼєр Віктор Орбан готовий зустрітися з Зеленським. На пресконференції в Будапешті він сказав, що начебто прийняв запрошення президента України провести двосторонню зустріч. Яким може бути розвиток подій далі та що дасть особисте спілкування двох політиків?
- Вирощувати зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та сертифікат. І відбуватиметься це під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Це лише один із фрагментів законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, який український парламент ухвалив у другому читанні. Коли пацієнти матимуть доступ до ліків на основі канабісу, вирощеного в Україні та чи справді процес буде максимально прозорим?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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