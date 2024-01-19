Загубили Гринкевича, але затримали Мазепу

- Ситуація південніше Авдіївки вкрай складна. Про це пишуть аналітики проєкту Deep State. За їхніми даними, російські сили просунулися західніше дачного поселення «Виноградники», а також проводили штурмові дії на «Царську охоту» та сусідні позиції. Що відбувається на напрямку зараз – поговоримо.
- Європарламент закликає лідерів ЄС урізати права Угорщини в блоці. За відповідну резолюцію проголосували 345 євродепутатів. То що далі? Орбан втрачає вплив і, зокрема, можливість блокувати українське питання? Чи не все так однозначно?
- Сина львівського бізнесмена Гринкевича оголосили у розшук. Гринкевича-молодшого, як і Гринкевича-старшого, правоохоронці підозрюють у оборудках під час закупівлі одягу та білизни для ЗСУ. Ще трьом фігурантам у цій справі суд в Києві вже обрав запобіжний захід. А також чому затримали бізнесмена Ігоря Мазепу? Далі розкажу більше.
- Україна готується до легалізації ринку лобізму – тобто законного впливу на представників влади, щоб відстоювати інтереси окремих груп. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за такий законопроєкт. Ним, зокрема, передбачені методи впливу, права та обов'язки, а також контроль за діяльністю тих, хто займатиметься лобізмом. Та чи всі думки врахували і як лобізм має знизити рівень корупції?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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