Ігнат про вибухи в Криму. Залужного знімуть до кінця тижня? Мобілізацію критикують

- Аеродром «Бельбек». «Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище», – написав командувач Повітряних сил Олещук після повідомлень про вибухи в Криму. Медіа повідомили про удари по аеродрому «Бельбек». Чим могли вдарити ЗСУ і на що полювали?
- Західні ЗМІ продовжують писати про ймовірну відставку Залужного. І зазначають: вона ще попереду. Що відбувається у військово-політичному керівництві країни? Як це впливає на поле бою та на підтримку партнерів? Запитаємо у радника голови Офісу президента.
- Депутати знайомляться з новим законопроєктом про мобілізацію, котрий напередодні уряд подав до парламенту. Документ вже критикують і знаходять там норми, які і далі порушують права людини. Що пропонують урядовці та чи є шанс на голоси в оновленому законопроєкті?
- Вперше Міжнародний суд ООН визнав Росію винною у порушенні міжнародного права. Позов до Гааги Україна подала ще у 2017 році. Україна поскаржилась, що Росія фінансує бойовиків на Донбасі та утискає права кримських татар. Які скарги Києва суд визнав, а які ні? Розповідаємо деталі історичного рішення.
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