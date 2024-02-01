Ігнат про вибухи в Криму. Залужного знімуть до кінця тижня? Мобілізацію критикують

Куп’янський напрямок: на фронті, – як у Першу світову? (Фоторепортаж)

На Куп’янському напрямку російська армія не полишає спроб розвинути наступальну операцію і захопити частину Харківщини. ЗСУ тримає оборону. Та якщо на карті це лише поле битви, то наживо – це складні реалії виживання в укриттях.