Де Україні брати зброю? Залужний про мобілізацію. Військовий РФ приїхав «здати» Путіна

- Українські військові змушені скорочувати деякі операції через брак боєприпасів по всій лінії фронту, заявив генерал Олександр Тарнавський в коментарі агенції Reuters. Однак підкреслив, що російські війська також стикаються з подібними проблемами. Наскільки критичною є ситуація для ЗСУ? Чому боєприпаси не надходять у потрібній кількості? Та що буде далі?
- В Україні є проблема з набором до лав ЗСУ. Щоб вирішити її – потрібні важкі рішення влади. Мало хто з мобілізованих через рейди у спортзалах стає хорошим солдатом, пише видання Economist. Командувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки. Які зміни в мобілізації плануються, а які кричуще потрібні? Говоримо з представником Міноборони.
- Колишній військовослужбовець армії Росії Ігор Саліков, звертається до Міжнародного кримінального суду. Він нібито готовий свідчити про злочини армії РФ. Журналісти проекту «Схеми» дізналися, що Саліков є одним із співзасновників російської організації, що започаткувала так звану приватну військову компанію «Редут». Чому він вирішив покаятися яка вага таких свідчень?
- Чотирнадцять годин у відкритому морі. Під час бою за «Вишки Бойка» український спецпризначенець «Конан» випав за борт. Незважаючи на переохолодження, зневоднення, біль та втому, він не зупинявся та безперервно плив, щоб вижити. Вірив – побратими за ним повернуться. Як йому вдалося вижити? Історія легендарного бійця головного управління розвідки – далі в нашому ефірі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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