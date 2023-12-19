Де Україні брати зброю? Залужний про мобілізацію. Військовий РФ приїхав «здати» Путіна

«Свято без свята». Акція родин військовополонених на Софійській площі в Києві

17 грудня родичі полонених захисників «Азовсталі» та інших військових і цивільних, яких утримує Росія, вийшли на акцію в Києві. Вони вимагали від міжнародних організацій і державних інституцій вплинути на РФ для якнайшвидшого повернення бранців додому