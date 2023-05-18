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Політика

Куди вцілили ракети Росії?

  • Російські сили знову вдарили ракетами по Україні. Уламки ракети впали і в столиці. Це вже дев’ята атака по Києву з початку травня. Вибухи також чули на Полтавщині, Хмельниччині, Вінниччині. Розповідаємо перші деталі.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • На Бахмутському напрямку сили ЗСУ просунулися ще на 500 метрів, повідомляють у Східному угрупованні. Американський інститут вивчення війни каже, що сили Росії втрачають ініціативу біля Бахмута. В той же час за саме місто тривають важкі бої. Яка ситуація в Бахмуті станом на тепер, розпитаємо наживо у військового.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та спецпредставник Китаю, що прибув до Києва, провели першу зустріч. Після України посланець Китаю поїде домовлятися далі – в країни Європи та Росію. Чи означає це те, що Україна стала на крок ближчою до закінчення війни і на яких умовах?
  • «Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела» – пригадались мені ці слова. Адже в Україні сьогодні відзначають день національного вбрання. Чим вишиванка так полюбилась не лише українцям, а і світу, будемо говорити з майстринею з вишивання.

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